Семь садоводческих маршрутов сократят свою работу с четверга, 12 октября, из-за снижения пассажиропотока, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Так, с 12 октября прекращает работу автобусный маршрут №124к "ЛДП "Урожайный" – садоводство "Озерное". Также с этого же дня сокращается расписание садоводческих маршрутов №111, 118, 119, 123, 124, 125.
- по маршруту №118 с 12 по 15 октября работа автобусов будет осуществляться в будни — по расписанию на понедельник, в выходные – по будничному расписанию, с 16 октября все дни – по расписанию на понедельник.
- по маршруту №119 с 12 по 15 октября работа автобусов будет осуществляться по будничному расписанию, с 16 октября все дни – по расписанию на понедельник.
- по маршрутам №111, 123, 124, 125 с 14.10.2017 работа автобусов будет осуществляться по будничному расписанию.
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