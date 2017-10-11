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Глава МИД Сербии спел для Эрдогана и его жены песню на турецком языке

, ИА "Амител"
Глава МИД спел песню Osman Aga

Фото: скриншот страницы

Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню Osman Aga на турецком языке. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, сербский чиновник спел песню в микрофон недалеко от стола, за которым сидел турецкий президент вместе со своей женой Эминой. Также за этим столом сидели сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой.

После того, как Дачич закончил исполнение песни, его ждали бурные аплодисменты от многочисленных присутствующих.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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