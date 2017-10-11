Неизвестные в ночь на 11 октября выкопали елочки около Мемориала Славы в Барнауле. Об этом ИА "Амител" сообщили читатели портала. В администрации города информацию подтвердили.
Напомним, молодые ели высадили здесь в начале октября. Из них планировали сформировать зеленую изгородь по периметру комплекса и внутри мемориала.
Также напомним, в апреле 2016 года неизвестные вырвали ели около кинотеатра "Мир", посаженные в рамках проекта "Лес Победы". Высаживали ели в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. И акт вандализма вызвал бурное общественное осуждение в городе.
Комментарии
Чмошники, ничего святого ..
Да чтоб у них руки отсохли! Ну что за нелюди живут в нашем городе!
на тополь за ноги повешать копателей...
что движет такими людьми?
вот что у них в голове?
А у нас полиция вообще по ночам дежурит? Там вокзалы рядом, народ постоянно бродит.
Потому, что не стало патрулей. Посокращали дореформировались.
Там камеры есть
не думаю, что найти их невыполнимая задача. кто-то их видел, где-то они на видеорегистраторы попали..
Выкапывают и на другом объекте высаживают. Распил называется. 22 штуки стырить и никто не заметил, ни на камере, ни на регистраторах не отметились. Привидения, блин.