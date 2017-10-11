Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк подал в отставку после смерти самки дельфина, сообщает РИА "Новости".
В океанариуме сообщили, что самка дельфина заболела острым респираторным заболеванием. Болезнь быстро перетекла в пневмонию. В заведении подчеркнули, что сделали все возможное, чтобы спасти ее.
"Быстро прогрессирующая пневмония – одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах", — сообщили в океанариуме.
"Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН", — сказано в заявлении Михайлюка.
Отметим, что в сентябре в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Кроме того, там же произошел инцидент с применением физической силы тренером в отношении моржа. Мужчина был уволен.
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