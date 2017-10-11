Фото: "Инцидент Бийск"
Автомобиль Honda Scion днем во вторник, 10 октября, в Бийске на большой скорости врезался в частный жилой дом, а затем опрокинулся. Об этом пишет "Алтайская правда".
Как сообщает издание, авария произошла в 14:45 в переулке Красноярский. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дом. Обошлось без пострадавших.
Был причинен лишь материальный ущерб. Машина снесла забор, пробила стену дома и повредила окно. Повреждения получил и сам автомобиль. Пользователи соцсетей говорят, что здесь часто происходят ДТП. Около пяти лет назад в этот же дом врезался автомобиль.
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