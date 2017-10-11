Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами. Это придумали не мы, это когда-то давно сказал Альберт Эйнштейн. Этот труд начинается с самого детства. В Барнауле помощь в этом оказывают несколько центров. Один из них — центр развития "Грани" для детей с двух лет. Он открылся в 2017 году силами педагогов, давно работающих в этой сфере. Это преподаватели истории, математики, русского языка, психологи, логопеды.

Если говорить официально, то это детский досуговый центр. Если говорить, как есть, то это место, где каждый ребенок — индивидуальность. Откуда мы это знаем? Проверили сами.

В субботу в "Гранях" шумно и многолюдно. В 12.30 начинается занятие у известного в Барнауле математика, кандидата математических наук Дмитрия Оскорбина. Его ученики побеждают в олимпиадах и поступают в МГУ. К нему родители везут своих чад из разных концов города.

Дмитрию Оскорбину с нами болтать некогда. Его тут же облепляют школьники, и они вместе решают логическую задачку. Таких групп у него четыре.

А вот создатели центра, идейные вдохновители, преподаватели Елена Никитенко и Ирина Усольцева с удовольствием рассказывают.

Елена Никитенко: Видите, им интересно, потому что они вовлечены в процесс. Они не сидят за партами и не заучивают, как решать эту задачу, они ее понимают. Дмитрий Николаевич, да и все мы, с детьми на равных. Нам интересно их мнение, нам важно, чтобы делали все сами, своими руками, своей головой. И так было всегда.

Корреспондент: Как всё начиналось?

Елена Никитенко: Мы открыли мини-лицей "Грани" в 2004 году. Тогда он был на базе школы № 107, где мы все работали. У нас была разнообразная деятельность: олимпиадная математика, школа журналистики (издавали газету, с которой выиграли немало конкурсов в городе и крае), школа раннего развития, предшкольная подготовка, шахматы, история философии, декоративно-прикладное искусство, физкультура, театр. Какой у нас был театр! Занятия вела Лариса Филипповна Корнева из Молодежного театра. Ребята смотрели на нее с открытыми ртами и такие чудеса потом на сцене показывали.

В 2010 году мы закрылись, пришлось освободить арендуемое помещение школы. Но продолжали общаться с учениками и их родителями.

Из записи Егора Дорохова в социальной сети "ВКонтакте":

"Я учился в "Гранях" с седьмого класса до выпуска и с огромной теплотой вспоминаю школьные годы. Говорят, главное в воспитании ребенка — это помогать ему двигаться к своей мечте. Мы, как ученики этой школы, в полной мере ощутили на себе работу данного принципа. Свобода выражать свою точку зрения, не мыслить шаблонами и развиваться в том направлении, к чему лежит душа, — это то, что лежало в фундаменте нашего обучения".

Ирина Усольцева: Очень важно, что большая заинтересованность была и у родителей. Тогда таких школ в Барнауле не было почти, этим никто не занимался.

Корреспондент: И вот в 2017 году вы открылись снова?

Елена Никитенко: Да, поняли, что нам этого не хватает, что хочется больше свободного творчества для детей и с детьми. Современная школа всё больше готовит к экзаменам. А мы давали и будем давать немного другой уровень — творчество во всех его проявлениях.

Сейчас новый формат — детский клуб интеллектуального развития. Это то, что мы умеем, и то, что мы любим. Математика, развитие речи, детское творчество, конструирование, сочинительство, рисование, создание собственных интеллектуальных игр.

От автора

Пока мы разговариваем, вижу, как двухлетний малыш легко разбирает металлическую головоломку, которую я до начала встречи минут десять безуспешно крутила в руках.

Ирина Усольцева: Вот видите, ему сейчас скрипку дай — он на ней очень быстро научится играть. Любая деятельность полезна, а ребенок потом сам выберет то, что ему нравится. Поэтому мы в "Гранях" всегда проводим разнообразные творческие занятия.

Елена Никитенко: Творчество должно быть интеллектуальным. Это может звучать слишком по-взрослому, но для развития полезна нацеленность на создание готового продукта. Мы ведь сами творим мир, в котором живем.

Ирина Усольцева: Все родители понимают, как важно заниматься физическим развитием ребенка, начиная от моторики до занятия спортом. Да, отчасти и школы юных моделей дают важные навыки, как минимум, формируют красивую осанку. Но все это не мешает умственному развитию. Наоборот, это залог успешного становления личности, формирования сильных черт характера.

Математика, шахматы, рукоделие — это развитие логики и мышления. Кому это в жизни может быть лишним?

Корреспондент: А детям в два, три года не рано учиться? Как-то хочется играть в этом возрасте.

Елена Никитенко: Во-первых, мы не учим, мы заинтересовываем, знакомим их с новым, неизвестным и очень интересным.

Во-вторых, рано не бывает. И раннее не значит преждевременное. Интеллектуальное развитие начинается с младенчества.

В-третьих, мы тоже играем. У нас нет уроков, домашних заданий, толстых учебников. Любое занятие проходит с элементами игры. И уж поверьте, у нас тут про свои гаджеты во время занятий не то что дети забывают, но даже и родители.

Ирина Усольцева: Сейчас мы это называем не ранним развитием ребенка, а своевременным. Потому что начинать этот процесс можно с самого рождения, даже для беременных, и до беременности есть специальные методики, в том числе работа с педиатрами, психологами, терапевтами. У ребенка мотивация узнавать новое в разы больше, чем у взрослого человека. Он приходит в этот мир познавать. И ему надо сразу давать выбор: и песок, и воду, и специальные кубики, и краски.

Елена Никитенко: Да-да, чем раньше мы предъявляем мозгу объект для размышления, тем лучше мозг воспринимает. Но если нет выбора, если ребенку дают что-то делать по шаблону, то только по шаблону он и будет потом все делать.

От автора

В центре мало игрушек из магазина. Здесь всё творят сами. Втулки от туалетной бумаги используют как конструктор. Из тканей, листьев, желудей, камешков, палочек от мороженого, старых предметов — многочисленные поделки.

Корреспондент: Как я вижу, очень много на занятиях вы делаете из подручных средств. Почему?

Елена Никитенко: Так это и есть творчество. Зачем нам здесь давать детям готовые запчасти от мозаики, ведь их так легко собрать, ничего не надо выдумывать, просто подбирать подходящие детали по заданному образцу.

Творчество — это цель и поиск ее достижения. Ребенок щупает, знакомится с материалом, а потом начинает думать, как его можно использовать, где разрезать, как раскрасить, как перевернуть, как засунуть одну деталь в другую.

Иногда малыши на занятиях такие поделки делают, что мы, взрослые, удивляемся!

И представьте их восторг, когда они понимают, что сделали что-то сами. Тут дело не только в моторике, а в работе мозга.

Корреспондент: То есть получается, что некоторые такие магазинные развивающие игры просто бесполезны?

Елена Никитенко: Не хочется никого обижать, но да, бесполезных игрушек много. Большинство наборов для творчества на один раз, они формируют некоторые навыки, и всё на этом. Я не призываю родителей выбросить все многочисленные развивающие игры. Я скорее призываю давать ребенку больше возможностей для творчества.

Корреспондент: Елена, Ирина, вам ведь и самим здесь очень нравится?

Ирина Усольцева: О, да, конечно! Плох тот преподаватель, который не любит свою работу.

Елена Никитенко: И мы сами стараемся не останавливаться в своем развитии. Изучаем новые методики, ищем новые решения, играем, в конце концов.

Корреспондент: А с родителями вы не занимаетесь?

Елена Никитенко: Пока нет, но в планах есть семейные занятия, совместные выезды на природу. Ребенок на всю жизнь запомнит, что вот эти ёлочные игрушки он сделал с мамой, а вот этот семейный календарь – с папой.

Кстати, для родителей у нас есть хорошая библиотека.

Ирина Усольцева: Очень важно, что все занятия проходят в коллективе. Ребенок с раннего детства учится быть в команде, отстаивать свои интересы и слышать других. Как раз то, чего им сегодня не хватает.

От автора

Центр "Грани" расположен в небольшом помещении. Здесь нет коробок с игрушками, персональных шкафчиков, проекторов во всю стену. Но какая здесь теплая и уютная атмосфера! Каждый ребенок для сотрудников центра — полноправный член их дружной семьи. Здесь встречают с расспросами: как дела в школе, что ты смастерил дома маме, как поживает любимый пес. А провожают со словами: какой ты сегодня был молодец!

Справочно

Центр работает для детей с 2 лет до 17 лет. Занятия длятся от 40 минут до одного часа по понедельникам-субботам, утром с 9.00 до 13.00, вечером с 18.00 до 20.00, во вторник с 9.00 до 19.00 по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 69, тел. 60-41-57.

Стоимость одного занятия — 350 рублей. При покупке абонемента на месяц одно занятие стоит 300 рублей. Пробное занятие бесплатно.Больше информации о центре в соцсети "ВКонтакте"