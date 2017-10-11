22 елочки выкопали вандалы у Мемориала Славы в Барнауле. Предположительно, это произошло в ночь на 11 октября. Об этом корреспонденту Amic.ru сообщила главный агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила Белоусова.
"Вряд ли это кому-то на сад. 22 елочки в саду не посадишь", — отметила она.
По ее словам, "Горзеленхозом" только в минувшее воскресенье, 8 октября, были завершены работы по высадке молодых елей. Те, что выкопаны, были посажены чуть пораньше — работы было много, и она проводилась в несколько этапов.
Всего планировалось высадить порядка 1000 саженцев хвойных деревьев, чтобы создать из них живую зеленую изгородь по всему периметру Мемориала Славы.
"Так жалко — старались, чтобы было красиво, чтобы было уютно. Жалко наш труд. Жаль, что у людей нет чувства уважения к таким местам", — отмечают работники "Горзеленхоза".
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Комментарии
Как в средневековье - руки по локоть обрубить.
Как в средневековье - руки по локоть обрубить.
хм. надеялись, что не заметят. выкопали 22 из 1000 саженцев.
несуны наверное сами в шоке сейчас
Вот такие же чувства и мы простые горожане чувствуем, когда Вы хорошие, живые деревья спилили по городу.
Вы ничем не отличаетесь, такие же, как эти вандалы.
Это точно подмечено.
Нищие россияне орудовали, ничего не поделаешь, нищая страна, нищие нравы.
11.10.2017 10:19
- гость -
Вы считаете, что это месть за спил деревьев?
почерк хохлов. взять что плохо лежит
тем более вокзал рядом. пошукайте, мож шмат сала обронили
зачем два раза одна новость на сайте?
Кому они нужны?!
Горзеленхоз выкопал,к бабке не ходить. Вот упыри! То деревья спилят,то ёлочки выкопают.
Поймать вандалов и кастрировать!!!
Что за нелюди встречаются в нашем городе!
А где была пилиция? Выкопали 22 ёлки ,копали или всю ночь, или 22 человека одновременно, через дорогу отдел транспортной полиции, так и вокзал вместе с отделом пилиции унесут вандалы
вы из мухи слона раздуваете. никто не пострадал. елки высадят еще, вандалов отловят
Наверняка проданы в коттеджи по договоренностям...
Этим овальнышам,стыревшим елки,надо кажому по три разу сосну,или в зад кол из канадского клёна в зад засунуть!
Ты Ромка, видно,озабоченный, для таких как ты, дурашка, другие сайты
11.10.2017 11:39
Рома
Та уж Клиника на лицо.
рекламу Леше делают картавые школьники любыми способами. без него уже как без помойного ведра. возьму ка я пример с Владимира Владимировича, забуду его имя и фамилие