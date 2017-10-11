Специалисты IT-технологий, повара, кондитеры, автомеханики, строители входят в пятерку самых популярных профессий среди студентов колледжей, об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец на пресс-конференции в преддверии чемпионата WorldSkills в Абу‐Даби (ОАЭ), сообщают "Известия".
Чиновник подчеркнула, что конкурс при поступлении в учреждения системы среднего профессионального образования на эти специальности был выше, чем на некоторые направления в вузах.
Напомним, что Worldskills является международным некоммерческим движением по повышению престижа рабочих профессий. Сейчас по стандартам этой организации работает почти половина наших колледжей.
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