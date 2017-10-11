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Жители алтайского села украли у работодателя овец и дизельное топливо

, ИА "Амител"
Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в краже двух овец и 50 литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

ЧП произошло в Ключевском районе в селе Слава. Там злоумышленники проникли на территорию частной усадьбы, где из загона похитили двух овец и из незапертого гаража канистру с 50 литрами дизельного топлива.

Подозреваемые вскоре были задержаны, ими оказались двое местных жителей. Они рассказали, что все похищенное успели продать за несколько литров спиртосодержащей жидкости.

Топливо было изъято, а вот овец изъять не удалось. Купившие животных мужчины успели забить их на мясо, которое съели.

Известно, что оба подозреваемых ранее помогали мужчине ухаживать за домашними животными, поэтому хорошо знали, как проникнуть на территорию усадьбы.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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