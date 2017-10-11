На прилавках магазинов в США появится обновленная версия игрушек тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Daily Mail.
Отметим, что небывалую популярность игрушка получила в далеком 1996 году. В мире было продано более 76 миллионов игрушек. В апреле компания Bandai вновь выпустила оригинальную версию тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами. До сих пор новую игрушку можно было приобрести только в Японии.
В Америке игрушку стали продавать после многочисленных просьб фанатов. Обновленная версия тамагочи меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Игрушка выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами.
Желающие получить эту игрушку могут оформить предзаказ с 10 октября в интернет-магазине Amazon.
Комментарии
Не виртуальный питомец госдепа Пендасстана-Лёха Opaльный!
научите отличать подделку от настоящего тамагочи