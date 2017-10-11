Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что самой распространенной причиной нетрудоспособности населения являются депрессивные состояния. Об этом пишет "Газета.ру".
По его словам, в рейтинге депрессивные состояния опережают только сердечно-сосудистые заболевания. Однако уже к 2050 году, согласно анализу, депрессия выйдет на первое место. В Европейском регионе в течение года до 30% людей переносят тревожно-депрессивное расстройство.
Кроме этого, Костюк рассказал, что в России участились случаи заболевания сосудистой деменцией, или болезнью Альцгеймера. По мнению эксперта, это связано с увеличением продолжительности жизни в стране.
А вот шизофренией страдает около 1% населения. По словам психиатра, этим заболеванием страдают с одинаковой частотой на разных континентах. Между тем Костюк подчеркнул, что более серьезной проблемой является стигматизация пациентов с этим заболеванием, "которой в таком масштабе, как в России, нет ни в одной другой стране".
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