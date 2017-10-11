Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может привести страну "на путь к Третьей мировой войне". Об этом пишет РИА "Новости".
"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — подчеркнул президент Америки.
Также глава государства отметил, что "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Трамп заявил, что последние 25 лет Америка была "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел".
Комментарии
Трамп-большое ссыкло,против нашего Кима!
В огне водородной бомбы,легко сгорит Сеул,Токио,да и кое -какие города западного побережья Пиндосстана!
Это подтверждает и наш ядерный потенциал-военный термоядер,средство сдерживания,а не наступления!
политика главы Белого дома может привести страну "на путь к Третьей мировой войне". "Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — подчеркнул президент Америки.
Все доходчиво объяснил