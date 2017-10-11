Прием заявок для участия в конкурсе "Лучший электросварщик города Барнаула 2017" начался в краевой столице, сообщает пресс-центр администрации города.
Сам конкурс пройдет 28 октября на базе Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова по адресу Барнаул, улица Димитрова, 75 (корпус "Г"). Мероприятие начнется в 18.00.
Во время конкурса участники должны будут выполнить теоретические и практические задания, которые разработаны преподавателями Алтайского политехнического техникума.
Заявки принимаются до 25 октября по адресу: улица Гоголя, 48, кабинет 422 (либо сканированный вариант на адрес эл.почты: zpv@barnaul-adm.ru).
Призеры и участники получат подарки.
Комментарии
А почему так поздно? В 18 часов начало
Есть один конкурс:Соберем Аккорд клуб, у них узкие площадки под аккумуляторы,надо вварить туда проставку. Машин найдем на всех участников. с нас-площадки и материал, с вас-работы