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Один человек погиб при столкновении автомобиля Mitsubishi и грузовика "КамАЗ" на трассе в Зональном районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Известно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" (автокран). После удара автомобиль Mitsubishi загорелся. Водитель легковушки погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.
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