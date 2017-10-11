Немецкий актер Ларс Айдингер, который сыграл в нашумевшем фильме "Матильда" цесаревича Николая, не приедет в Россию на премьеру фильма. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью актера для журнала Focus.
"Нет. Я боюсь, что мне причинят вред или нападут на меня", — ответил Айдингер на вопрос о том, поедет ли он на премьеру картины.
В пример актер привел инцидент с поджогом студии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге.
"Я встревожен этими инцидентами и боюсь подвергать себя риску....Мы на такое не рассчитывали...Прежде всего, мы хотели сделать фильм о Николае II, отдать должное его личности, а не компрометировать его. Мы никого не хотели провоцировать и обижать", — отметил Ларс Айдингер.
Напомним, в широкий прокат в России фильм "Матильда" выйдет 26 октября.
Комментарии
обосновано. она и покусать может.