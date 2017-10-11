Личного голосового помощника – "Алису" – запустил "Яндекс" 10 октября. Приложение доступно на iOS, Android, а также бета-версия для Windows.
Пытливые пользователи интернета уже начали активно общаться с "Алисой", а также выкладывать скрины забавных диалогов в соцсети.
Люди спрашивают у виртуальной девушки, не обижают ли ее, пытаются обидеть сами, рассуждают о вечном, поют песни и, анализируя ответы приложения, отмечают, что "Алиса" по интеллекту напоминает им "типичную бабу".
О чем еще говорят люди с приложением? Amic.ru собрал самые любопытные диалоги.
Хорошая или нет?
Без оценок новинки от "Яндекса" не обходится. Одни отмечают, что приложение получилось смешным, другие, наоборот, считают, что разработка "сыровата".
Алиса смешная @yandex #яндекс #алиса pic.twitter.com/o1OjQ1ioIt— RedSoul (@redsoulphotos) 10 октября 2017 г.
Алиса от #яндекс сыровата на данный момент. Отвечает заготовками и не понимает контекст своих же шуток)!#дое pic.twitter.com/jDfkHGQhgM— mr_Didget (@DizzyMC1) 10 октября 2017 г.
Похожа на маму и "типичную бабу"
Своими глуповатыми, дерзкими и часто не по заданному вопросу ответами приложение напоминает людям, с одной стороны, "типичную бабу", а с другой – маму.
Яндекс сделал "типичную бабу". #Алиса #Яндекс @yandex pic.twitter.com/tFzM3nqCCY— Romario (@romanpauesov) 10 октября 2017 г.
это лучшее #алиса pic.twitter.com/cQIBbZ1RJ4— 🌸 агент котик 🌸 (@Rani_nyan) 10 октября 2017 г.
Эта #Алиса чем то напоминает мою маму🤔 pic.twitter.com/BXqsG1MbNy— Дмитрий Кобрин (@Dimk_A98) 10 октября 2017 г.
Котики, космос и песни
"Алиса" предлагает людям посмотреть видео о котиках, чем вызывает симпатию к себе, а люди пытаются поговорить с ней о космосе. Диалог выходит не всегда.
Я уже ее люблю. #Алиса @yandex pic.twitter.com/GiZswSZhiX— Roovisor (@roovisor) 10 октября 2017 г.
Поговорим о космосе.. #яндекс #алиса pic.twitter.com/wTta4VWv8y— Red_J1uC (@Red_J1uC) 10 октября 2017 г.
Особенно музыкальные пользователи интернета пытаются петь вместе с приложением песни Земфиры и "Сплина".
Наш ответ Сири ;р#Алиса pic.twitter.com/tkLmef9nJn— феличита (@felreichel) 10 октября 2017 г.
Правда, "Алиса" не всегда может поддержать выбранную песню...
#алиса на своей волне pic.twitter.com/Kda52CpGWm— Национальный ливер (@nacliver) 10 октября 2017 г.
Есть и те, кто переживает, что не может найти общий язык с приложением...
Я даже с телефоном не могу найти общий язык #Алиса pic.twitter.com/w4wHmGa5X4— cadmy (@cadmy) 10 октября 2017 г.
Беседы о создателях
Часто в диалоге "Алиса" вспоминает своих создателей, программистов, инженеров. Особенно часто говорит о неком Алексее.
И так всегда, каждая девчонка, с которой я заговариваю о любви — ломается :с#Алиса #Яндекс pic.twitter.com/JxJRwuCeAX— Roman Maslakov (@cyberlink_v2) 10 октября 2017 г.
Как обидеть "Алису"?
Находятся и те, кто пытается как-нибудь уязвить приложение, спрашивая о ранее созданных голосовых помощниках, Siri, Google и отмечая, что "Алиса" — всего лишь приложение с искусственным интеллектом.
@yandex это так и надо?...уже начинаю бояться Алису.#алиса #яндекс #AI #yandex pic.twitter.com/Aki7LUgWHy— Alex Aleshin (@waltermight) 10 октября 2017 г.
это лучшее #алиса pic.twitter.com/cQIBbZ1RJ4— 🌸 агент котик 🌸 (@Rani_nyan) 10 октября 2017 г.
Подсуетились после вопроса Путина #Яндекс #Алиса pic.twitter.com/psHqsTPD2o— Mikhail Shimkiv (@mshimkiv) 10 октября 2017 г.
Впрочем, обидеть "Алису" получается далеко не у всех.
Самовлюблённая Алиса#яндексАлиса pic.twitter.com/C7AHfkZ9BY— Grigoriev (@Grigoriev240) 10 октября 2017 г.
Само приложение, как говорится, в карман за словом не полезет.
Поставил Алису от Яндекса, теперь она меня унижает( #Алиса #Яндекс pic.twitter.com/Ed1p7zC4Di— Alexander Durynichev (@KaeShoru) 10 октября 2017 г.
Комментарии
прикольно, чо, надо попробовать поставить .
я ставить не буду. не люблю следовать массовой культуре