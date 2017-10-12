Показ моноспектакля "Стихли шаги его", созданного концептуальным стихическим театром Максима Юрина, состоится 14 октября.

Подобные спектакли проходят в столицах нашей родины и редки для Барнаула. Например, многим известны поэтические спектакли Сергея Безрукого, Максима Аверина, моноспектакли Евгения Гришковца и музыкально-прозаические выступления Петра Мамонова. В те дни на сцене — знаменитые личности, в программе — стихотворения известных и любимых поэтов.

В Российско-немецком доме 14 октября в 18 часов состоится подобного формата спектакль со стихами, вплетенными в сюжетную линию, вот только автором и исполнителем будет являться "человек искусства" этих мест.

Приятный голос, точно подобранное музыкальное сопровождение. Яркие образы, эмоциональное прочтение. Автор тщательно готовился к встрече со зрителями, поэтому деталям постановки уделялось достаточно времени.

Если коротко сказать о спектакле, то это калейдоскоп из философии повзрослевшего человека, общечеловеческих переживаний, мужской сатиры и детской наивности. В нём присутствует жажда свободы и, конечно же, любовные баллады. А быть может, это такая терапия чего-то давно забытого. Или даже погружение в никогда не задаваемые вопросы.

Что касается поэтического содержания, то некоторые критики так и говорят о стихах Максима: "Эти стихи не надо читать. Их нужно слушать!"

Стоит упомянуть, что показы моноспектакля проходят в рамках поддержки музыкально-поэтического альбома "Аплодисменты", сбор средств на который идёт на краудфандинговой площадке Planeta.ru

Поэтому вместо читающего на сцене актёра перед зрителями будут жить поэтические образы, эмоции и смыслы.

Максим родился, окончил школу, получил высшее образование в Алтайском крае.

Уже выходил на сцену Российско-немецкого дома в главной роли в составе труппы психологического театра "Проекция".

Тогда, несколько лет назад, состоялся показ спектакля "Превращение" по одноимённой повести Франца Кафки. Совместно с актёром Молодёжного театра Алтая Евгением Кулишом на экспериментальной площадке "Пятый угол" сыграл в поэтическом спектакле "Эта нежная, мерзкая лирика".

Дата проведения: 14 октября

Время проведения: 18:00

Место проведения: Российско-немецкий дом (г. Барнаул, ул. Гоголя, 44)

Стоимость: 150 руб.