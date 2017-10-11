В Алтайском крае выявляют причины поставок некачественной и опасной крупы в учреждения социальной сферы. Этой проблемой занялось правительство Алтайского края после обращения отделения Общероссийского народного фронта. По данным ОНФ, в 2017 году в крае предотвратили поставки 18 тонн крупы, закупленной для питания в детских садах, больницах и домах престарелых. Эта крупа не соответствовала требованиям государственных стандартов и технических регламентов по ряду показателей и была опасна для потребителей. Выяснилось, что нарушителями стали семь компаний Алтайского края.
"Производителями опасной крупы оказались семь компаний, зарегистрированных в Алтайском крае. Мы выступаем за поддержку местных товаропроизводителей при проведении государственных закупок, но кормить людей продуктами с насекомыми, металлической стружкой и прочими примесями недопустимо. Недобросовестные производители нарушают законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также наносят ущерб репутации качественных алтайских продуктов, известных далеко за пределами края", – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.
В результате обращений активистов ОНФ в разные инстанции в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям провели совещание с целью выявить причины сложившейся ситуации и предотвратить опасные поставки. "Народный фронт" намерен и дальше держать на контроле ситуацию с закупками.
Комментарии
Это не для получения откатов и взяток на игре ценами. Это от чистого недоразумения.
Разве могли компании поставщики поставлять, а контролирующие органы пропускать некачественные и опасные для здоровья продукты для детских садов, больниц и домов престарелых?
потому что это эффект хваленых госзакупок
1.10.2017 13:08
- гость -
потому что это эффект хваленых госзакупок
+100500 это факт! во всех организациях сейчас эти липовые закупки проводятся, направленные на снижение цены, а не выбора качества.
Должны быть отношения поставщик-покупатель. Если товар некачественный, поставщик возвращает деньги или меняет товар, если не договорились, есть суд.
Казалось бы, зачем тут какой-то ещё ОНФ?
"В результате обращений активистов ОНФ в разные инстанции в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям провели совещание с целью выявить причины "
-------------
Без совещания никак. Кто потратил бюджетные деньги и не проверил качество - сразу уголовное дело. Тогда чинуши будут лично крупу перебирать, зернышко к зернышку.
фикция все эти госзакупки, ибо все на откатах, либо тупо опускают цену ниже себестоимости, а дурачки ведутся - думают сейчас выиграем, поработаем в убыток, зато потом КАААК наверстаем! )) а на следующей закупке цена уже ниже чем эти дурачки заявляли изначально. Так рынок и рушится - не себе, ни людям...
Госзакупки ввели для развала экономики. Кругом вредители
Дело в том, что в ОНФ дилетанты, не знающие как очищают крупы от сорной примеси. А почему применяют "дедовские" методы очистки и не закупают современное оборудование, вот здесь хлопцам и дадут под зад коленом! Иначе ведь выстроится ряд - ЕР, Крым, Донбасс, Сирия, скрепы, патриотизм, духовность и т.п....