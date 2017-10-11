Опрос, проведенный исследовательской компанией EY, показал, что 14% барнаульцев с начала года повысили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба сайта Зарплата.ру.
Рост зарплаты для руководителей среднего и высшего звена составил 7%. Специалисты же стали получать на 10% больше.
Среди льгот наиболее важными для барнаульцев оказались оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), питания на работе и служебного транспорта. Не так важна для работающих граждан Барнаула оплата сотовой связи, профессионального обучения и спортивных занятий.
Кроме этого, 7% опрошенных барнаульцев в этом году стали работать из дома. Они не появляются в офисе каждый день. Специалисты говорят, что удаленная форма работы связана как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто "отсиживание" часов в офисе.
В опросе приняли участие 867 жителей Барнаула в период с 3 по 8 октября 2017 года.
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