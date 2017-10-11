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Новости

Убийцам Немцова смягчили приговор

, ИА "Амител"
Суд решил, что подсудимые могут не выплачивать штрафы

Верховный суд России слегка смягчил приговор осужденным за убийство политика Бориса Немцова. Им отменили штрафы, но сроки заключения оставили прежними, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , суд первой инстанции 13 июля приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева — к 19 годам. Его брат Шадид осужден на 16 лет, Темирлан Эскерханов — на 14 лет и Хамзат Бахаев – на 11 лет.

Кроме того, приговором суда им была назначена выплата штрафа по 100 тысяч рублей с каждого. Если штраф им выплачивать не придется, то отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года поздно вечером на Большом Москворецком мосту. Политика застрелили на глазах его спутницы, 23-летней Анны Дурицкой. Убийца стрелял в спину, а потом сел в белую легковушку и скрылся с места происшествия. Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра.

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Комментарии

11.10.2017 13:46
- гость -

каков все-таки мотив убийства?

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11.10.2017 13:48
- гость -

Да чего уж, ведь по словам их соотечественника - это настоящие патриоты России, которые в спину не стреляют, поэтому понять и простить!

0  0
11.10.2017 13:49
- гость -

Читайте Жириновского, после определенных высказываний Немцова, он сказал, что теперь ему не жить...

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11.10.2017 13:56
- гость -

да нормально по нынешним временам им дали - по 20 лет. сейчас не каждому убийце столько дают.

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