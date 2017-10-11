Верховный суд России слегка смягчил приговор осужденным за убийство политика Бориса Немцова. Им отменили штрафы, но сроки заключения оставили прежними, пишет РИА "Новости".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , суд первой инстанции 13 июля приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева — к 19 годам. Его брат Шадид осужден на 16 лет, Темирлан Эскерханов — на 14 лет и Хамзат Бахаев – на 11 лет.
Кроме того, приговором суда им была назначена выплата штрафа по 100 тысяч рублей с каждого. Если штраф им выплачивать не придется, то отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года поздно вечером на Большом Москворецком мосту. Политика застрелили на глазах его спутницы, 23-летней Анны Дурицкой. Убийца стрелял в спину, а потом сел в белую легковушку и скрылся с места происшествия. Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра.
Комментарии
каков все-таки мотив убийства?
Да чего уж, ведь по словам их соотечественника - это настоящие патриоты России, которые в спину не стреляют, поэтому понять и простить!
Читайте Жириновского, после определенных высказываний Немцова, он сказал, что теперь ему не жить...
да нормально по нынешним временам им дали - по 20 лет. сейчас не каждому убийце столько дают.