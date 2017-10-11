Полиция Барнаула ведет работу по установлению лиц, которые могут быть причастны к кражам елей у Мемориала Славы. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в настоящее время по этому факту ведется проверка. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на близлежащих зданиях. Их изучают специалисты.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА "Амител" , в ночь на 11 октября неизвестные выкопали 22 молодые ели у Мемориала Славы. Они были высажены буквально на днях и должны были стать живой изгородью мемориала.
В полицию заявление о факте кражи поступило 11 октября около 12 часов дня от сотрудника "Горзеленхоза".
Комментарии
вот это дааааааа....вот дело всей жизни кто то раскроет...
недовольные.... то недовольны что не поймали. потом будете недовольны, что поймали. что мол ущерб незначительный, а наказание суровое. и что лучше наказать тех, кто спиливает деревья в городе.
(вкратце расписал куда диалог пойдет)
И ут