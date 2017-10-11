Среда, 11 Октябрь, 15:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,07
€ 68,36
Brent
$ 51,5
11°
Обь
173см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Отчим в Новосибирской области убил пасынка и лег спать рядом с ножом

, ИА "Амител"
ЧП произошло вечером 10 октября

Фото: Cekatop.ru

22-летнего мужчину нашли в доме одного из садовых обществ под Новосибирском со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти молодого человека, он умер в машине скорой помощи. Полицейские установили личность погибшего — им оказался житель поселка Керамкомбинат.

Позже у себя дома был задержан ранее судимый 36-летний отчим убитого. Он спал на диване, а около него лежал нож со следами крови. Оказалось, что во время застолья между мужчинами произошла ссора, и отчим несколько раз ударил ножом юношу. 

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

11.10.2017 14:11
- гость -

что горит возле алтапреса?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:48
Мужьям разрешили присутствовать при кесаревом сечении в роддоме Барнаула 0
15:30
Карлин и Дугин обсудили, как "очеловечить" генплан и развивать Барнаул 3
15:25
Сотрудники "Алтайавтодора" предупредили автовладельцев о гололеде 0
15:06
"Коммерсант" назвал причину, по которой Су-24 разбился в Сирии 8
14:42
Зарубежные авторы участвуют в фестивале "Алтайский край – место силы" 0
14:34
Легендарно: краевую столицу посетил немецкий музыкант Удо Диркшнайдер 3
14:22
Одно из зданий Покровского кафедрального собора горит в Барнауле 12
14:14
Дело возбуждено против рубцовчанина, оправдывающего нацизм 1
14:03
Отчим в Новосибирской области убил пасынка и лег спать рядом с ножом 1
13:46
Опрос: каждому седьмому барнаульцу за год повысили зарплату 9
13:34
Убийцам Немцова смягчили приговор 19
13:15
Уголовное дело могут возбудить по факту кражи елей у Мемориала Славы 4
13:11
"Алиса" от "Яндекса": что умеет программа и как ею пользоваться 0
13:05
Актер, сыгравший цесаревича в "Матильде", боится ехать на премьеру фильма 4
12:48
ОНФ требует выяснить, почему соцучреждениям в крае закупают опасную крупу 8
12:34
"Типичная баба": как веселит россиян приложение "Алиса" от "Яндекса" 3
12:24
Обновленную игрушку тамагочи начнут продавать в Америке 2
12:18
Лучшего электросварщика года выберут в Барнауле 2
12:05
Трамп ответил на слова Коркера о Третьей мировой войне 4
11:47
Барнаул занял 13-е место в списке самых культурных городов России 2
11:35
Главный психиатр Москвы назвал основные заболевания населения 2
11:29
Mitsubishi врезался во встречный грузовик на алтайской трассе и загорелся 1
11:12
Некоторые студенты алтайских ссузов остались без соцстипендий — ЛДПР 1
11:05
Жители алтайского села украли у работодателя овец и дизельное топливо 0
11:01
Место, где ребенок становится личностью: экскурсия в центр "Грани" 4
10:51
Известный блогер и публицист "Гоблин" выложил фото с отдыха на Алтае 10
10:34
Топ-5 самых популярных профессий среди молодежи в России назвала Голодец 1
10:25
Иномарка на скорости врезалась в жилой дом в Бийске, а потом перевернулась 0
10:14
Директор Приморского океанариума ушел с должности после смерти дельфина 0
10:05
Вандалы выкопали 22 елочки у Мемориала Славы в Барнауле. Подробности 45
10:00
Красив, как бог. Почему стоит прийти в фитнес-клуб "Аполлон" 1
09:54
Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка в Подмосковье 0
09:38
Вандалы ночью выкопали елочки у Мемориала Славы в Барнауле 30
09:35
Семь садоводческих маршрутов сокращают работу в Барнауле 0
09:30
"Лапшу и уши" по-тайски смогут попробовать барнаульцы в новом Том Ям Баре 14
09:18
Глава МИД Сербии спел для Эрдогана и его жены песню на турецком языке 2
09:08
Автобус вылетел на трамвайные пути в Барнауле, собралась пробка 1
09:00
Русско-африканский танцевальный марафон пройдет в Барнауле 0
08:59
Что нужно знать энергопотребителю: гендиректор БГЭС ответит читателям Amic
Свой вопрос можно задать в комментариях к данной новости
08:45
Пассажиры "Аэрофлота" связали дебошира, устроившего драку во время полета 3
08:22
Восемь пожарных тушили полыхающий жилой дом в Славгороде 0
08:08
Безумие в волосах: что скрывается за нестандартными детскими прическами 2
07:42
Президентские и губернаторские выпускники очистили берег Оби у Леруа Мерлен 11
07:36
Жена Хворостовского разозлилась на "похоронивших" ее мужа СМИ 11
07:24
Посёлок с двумя именами: фотопрогулка по бывшему барнаульскому пляжу 4
07:18
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти артиста 0
07:03
Новую дорогу построят до известного алтайского заказника "Лебединый" 6
06:46
Россиян, сообщивших о коллегах-коррупционерах, хотят брать под госзащиту 11
06:28
Прямиком из ада: учебные манекены стоматологов 1
06:16
Еще теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 октября 0
06:05
Быть или не быть: построят ли ТЦ на месте сереброплавильного завода? 12
05:51
СМИ сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского 9
04:54
Российские ученые нашли гигантский рисунок в районе перевала Дятлова 8
03:01
Поклонская попросила запретить "Христианское государство" и "Матильду" 22
02:01
Сообщившая о съемках полуголого ребенка сама может стать обвиняемой 21
01:01
Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном 0
00:57
Глава Каталонии призвал отложить провозглашение независимости региона 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.