22-летнего мужчину нашли в доме одного из садовых обществ под Новосибирском со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Приехавшие на вызов врачи не смогли спасти молодого человека, он умер в машине скорой помощи. Полицейские установили личность погибшего — им оказался житель поселка Керамкомбинат.
Позже у себя дома был задержан ранее судимый 36-летний отчим убитого. Он спал на диване, а около него лежал нож со следами крови. Оказалось, что во время застолья между мужчинами произошла ссора, и отчим несколько раз ударил ножом юношу.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Комментарии
что горит возле алтапреса?