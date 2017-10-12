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Издательство "Новый формат": место, где рождается книга

, ИА "Амител"
Клиенты ценят издательство "Новый формат" за приемлемые цены, высокое качество и быстрые сроки изготовления

Печать  книги сродни рождению ребенка. Тонкий запах свежей краски, легкий шелест страниц, приятная тяжесть в руке. И вот уже новоиспеченный родитель-автор держит свое детище, в которое вложил столько труда и надежд.

Многие годы появляться на свет книгам помогает издательство "Новый формат", где к этому процессу относятся максимально бережно. При этом сам автор становится непосредственным участником процесса издания, контролируя его на всех этапах.

Для начала сотрудники издательства предложат составить макет будущей книги с профессиональной версткой и корректурой. Затем можно будет выбрать вид переплета, варианты оформления обложки, способ печати и тип бумаги.

Один из самых волнительных этапов – дизайн обложки. Тем, кто решил издать свою книгу, хорошо известно: именно от того, как она оформлена, во многом зависит, возьмет ли читатель ее в руки или пройдет мимо. Понимая всю важность этого момента, сотрудники "Нового формата" подходят к нему с особым трепетом. Все пожелания автора внимательно выслушиваются, и далее работа над обложкой идет в тесном контакте с ним.

Наконец, когда все моменты согласованы, книга идет в печать. Издательство использует только современное высокотехнологичное оборудование немецкого и японского производства, которое позволяет изготавливать книги самого высокого качества.

За время работы здесь было отпечатано более тысячи тиражей книг различной тематики — начиная от единичных подарочных экземпляров и заканчивая многотысячными тиражами учебной литературы. Сотрудники "Нового формата" особо гордятся тем, что большинство клиентов обращаются сюда по совету друзей или коллег, ценящих приемлемые цены, высокое качество и быстрые сроки изготовления.

Не отстают в издательстве и от требований времени – посчитать изготовление и заказать книгу в "Новом формате" можно онлайн, а ее тираж доставят прямо к дому в любой точке России.

Ответственно относиться к своему делу – это девиз издательства "Новый формат". А в чем секрет его работы? Просто здесь тоже очень любят читать.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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