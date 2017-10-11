Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Рубцовска, которого подозревают в "реабилитации нацизма". Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве полагают, что в 2015-2016 годах молодой человек размещал на своих страницах в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые, согласно выводам экспертов, содержат признаки одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Также подозреваемый причастен к распространению выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.
Комментарии
да что же это за законы такие?! то есть не может быть ни альтернативных взглядов ни своего мнения!? Все, как в ЕГЭ - или ДА, или НЕТ! Но история - наука гуманитарная! тут есть множество тонкостей. И вот интересно, если, предположим, после снятия грифа секретности подтвердятся ранее неизвестные исторические факты, что делать???