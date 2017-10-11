Рок-музыкант, вокалист и один из основателей хэви-метал-группы Accept и U. D. O. Удо Диркшнайдер выступил 10 октября в краевой столице. Поклонников данной музыки оказалось достаточно, зал был полон, а музыканты исполнили лучшие композиции группы.
Несмотря на языковой барьер, поклонники подпевали, а после стали делиться фото и видео с концерта в соцсетях, сопровождая такими комментариями: "Суперкруто!", "Весело, красиво и от души!".
Смотрим, как выступили немецкие музыканты в столице Алтайского края.
Я пропустил много концертов, о которых жалею, что пропустил. Многие из них ведь по разным причинам не повторятся. Поэтому, когда мне сегодня предложили пойти на Удо Диркшнайдера, я сказал, что конечно да! Я вырос не на металле, но понимаю величину личности этого артиста и поэтому с удовольствием сегодня вечером оглох)) Было круто, весело, красиво и от души! Udo Dirkschneider in Barnaul, Siberia. #концерт #удодиркшнайдер #accept #барнаулонлайн #инстабарнаул #брн #сибирь #добрыйвечер #udodirkschneider
Комментарии
Было круто! До сих пор под впечатлением!!!
Тот, кто делал ему афиши, навредил как мог.
Крупно видно "УДО" - лысый мужик и что-то мелким
сразу же понятно: "шансон петь будут"
На афишах еще было написано "Accept", хотя они уже давно распались и выступал он с другим коллективом музыкантов. В принципе неплохих, но все же это был не Accept.