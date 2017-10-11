Сотрудники "Алтайавтодора" предупреждают водителей о возникновении гололеда из-за перепадов температуры ночью и днем, сообщает "Катунь 24".
"В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Просьба к водителям быть предельно внимательными при движении по автомобильным дорогам края, соблюдать ПДД и скоростной режим!" — отмечают в "Алтайавтодоре".
До 15 октября по ночам столбики термометров будут опускаться до -3 градусов, а днём подниматься до +10 градусов.
Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69; 8 (3852) 36-71-23.
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