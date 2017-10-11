Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии 10 октября из-за того, что его системы находились в так называемом невзлетном положении. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные своего источника.
Источник издания рассказал, что системы бомбардировщика не были переведены во взлетное положение, в частности, не подготовлены к отрыву от взлетной полосы оказались стабилизатор, предкрылки и закрылки.
По мнению собеседника издания, такое могло случиться из-за ошибки экипажа и из-за технической неисправности.
"Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были", — сказал источник "Коммерсанта".
Самолет разогнался до скорости 400 км/ч. Пилоты до последнего пытались поднять его в воздух, но в данной ситуации это было невозможно. В результате он выкатился за пределы взлетной полосы, передняя стойка шасси надломилась, самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался.
В результате погибли летчики капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов. Они были опытными пилотами.
Комментарии
Потери в чужой, далекой войне. Жалко матерей и отцов. Лишь бы не заткнули им рот как "чеченским" матерям и вдовам через несколько лет. И их дети назывались героями.
по-человечески жаль.
исторически, наверное, ненужные жертвы
11.10.2017 15:16/15:24
диванные стратеги, вас кто то спрашивал?
хавальники позатыкали, миньоны Анального
11.10.2017 15:26
- гость -
и тебе привет, Даша Сибирячк)
системы бомбардировщика не были переведены во взлетное положение, в частности, не подготовлены к отрыву от взлетной полосы оказались стабилизатор, предкрылки и закрылки.
Опытные лётчики, и такое, странно, чего не договаривают
ЫЫЫЫЫЫЫ макака гуманоидЫЫЫЫЫЫн от страха весь свой дворец обгадила своим пометом - не помогают ей средства для укрепления стула - страх не способна победить желтая макака - ведь она считала, что сможет запустить баллистические ракеты а их - НЕМАЕ, думала, что сможет взорвать всех атомным оружием, но его тоже -НЕМАЕ, все, что смогла желтая ускоглазая обезьяна сделать - это обделаться (да на фекалии ЫЫЫЫЫна северная корея богата) и проговорить свое варварское - ЫЫЫЫЫЫЫ.......
фотка красивая!
11.10.2017 15:26
- гость -
Приятно когда гопота истерит. Значит пытается думать. Но культурки и ума не хватает. А политинформации отменили. Печалька гопоте.