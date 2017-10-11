vk.com/barneos22
Одно из зданий Покровского кафедрального собора, расположенное на улице Никитина, 137, горит в настоящий момент в Барнауле, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"На месте происшествия работают пожарные расчеты. Горит одно из зданий церковного комплекса. Это либо здание семинарии, либо гостиничный храм. Точной информации пока нет", — прокомментировали в ведомстве.
ИА "Амител" будет следить за развитием событий.
Комментарии
На все воля божья.
гостиничный комплекс а не храм. чушь какая.
Имея веру с горчичное зерно можно передвинуть гору, а стой верой, что там под куполами, могли справиться с возгоранием и без пожарных, как два пальца обосфальт
11.10.2017 14:47
Павсекакий
ну видать нет там никакой веры, одно стяжательство
Гостиничный храм или комплекс? Сколько звёзд? Сколько стоит номер? Включены ли завтраки?
11.10.2017 14:47
Павсекакий
Cлаба их вера на проверку оказалась, думаю я. Нет её даже с горчичное зернышко. А может и в другом дело.
Как они там говорят на всё воля божья,получается богу было надо чтобы там случился пожар видать он гневается на них.Попы побольше молитесь!!!!!!.
11.10.2017 14:56
- гость -
Только утренние моленья вместо шведского стола
Видать отвернулся от барнаульских попов Создатель
Опять свечки подорожают?
Разгневалось высшее руководство
по фоткам - там туалет горит.