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Новости

Одно из зданий Покровского кафедрального собора горит в Барнауле

, ИА "Амител"
В МЧС говорят, что горит либо здание семинарии, либо гостиничный комплекс храма

vk.com/barneos22

Одно из зданий Покровского кафедрального собора, расположенное на улице Никитина, 137, горит в настоящий момент в Барнауле, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На месте происшествия работают пожарные расчеты. Горит одно из зданий церковного комплекса. Это либо здание семинарии, либо гостиничный храм. Точной информации пока нет", — прокомментировали в ведомстве.

ИА "Амител" будет следить за развитием событий.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.10.2017 14:30
- гость -

На все воля божья.

0  0
11.10.2017 14:38
гость

гостиничный комплекс а не храм. чушь какая.

0  0
11.10.2017 14:47
Павсекакий

Имея веру с горчичное зерно можно передвинуть гору, а стой верой, что там под куполами, могли справиться с возгоранием и без пожарных, как два пальца обосфальт

0  0
11.10.2017 14:56
месный

11.10.2017 14:47
Павсекакий

ну видать нет там никакой веры, одно стяжательство

0  0
11.10.2017 14:56
- гость -

Гостиничный храм или комплекс? Сколько звёзд? Сколько стоит номер? Включены ли завтраки?

0  0
11.10.2017 14:58
- гость -

11.10.2017 14:47
Павсекакий

Cлаба их вера на проверку оказалась, думаю я. Нет её даже с горчичное зернышко. А может и в другом дело.

0  0
11.10.2017 14:59
злой пенсионер

Как они там говорят на всё воля божья,получается богу было надо чтобы там случился пожар видать он гневается на них.Попы побольше молитесь!!!!!!.

0  0
11.10.2017 14:59
- гость -

11.10.2017 14:56
- гость -

Только утренние моленья вместо шведского стола

0  0
11.10.2017 14:59
- гость -

Видать отвернулся от барнаульских попов Создатель

0  0
11.10.2017 15:00
- гость -

Опять свечки подорожают?

0  0
11.10.2017 15:09
- гость -

Разгневалось высшее руководство

0  0
11.10.2017 15:38
Если

по фоткам - там туалет горит.

0  0
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