32 работы присланы на кинофестиваль "Алтайский край – место силы". Напомним, до мероприятия осталось всего две недели. Сейчас пока наиболее активными участниками являются жители Алтайского края. Как сообщили организаторы конкурса, от журналистов и путешественников нашего региона пришло восемь работ.
Есть и картины от московских коллег. Так, Анастасия Кузнецова прислала на конкурс две ленты: "Полигон" и "Геологи".
Также в этом году в фестивале участвуют и зарубежные авторы. От Франции заявлен фильм о гастролях музыкантов по Сибири. А путешественник из Ирана подготовил картину о своей малой родине. Этот фильм по решению жюри войдет во внеконкурсный показ.
Напомним, всего в состязании пять основных номинаций. Это видео работы о туризме, спортивном и экстремальном туризме, о природе и экологии, одноминутный фильм и детское кино.
Участников просят заблаговременно высылать на конкурс свои фильмы. Это существенно облегчит работу жюри, которому не придется в последний день перед фестивалем смотреть картины в круглосуточном режиме. Адрес электронной почты можно найти в положении о конкурсе на официальном сайте фестиваля altaikinofest.ru.
Напомним, пятый, юбилейный кинофестиваль "Алтайский край – место силы" пройдёт с 21 по 22 октября на территории санатория "Рассветы над Бией".
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