Мужу или родственникам разрешили поддерживать женщину во время операции кесарева сечения в краевом перинатальном центре (бывший роддом №5). Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Отметим, что в медучреждении активно развивают семейное направление: для супружеских пар проводят бесплатные курсы, предусмотрено посещение рожениц родственниками, а если роды проходят без осложнений, то ребенок с первого дня жизни находится рядом с мамой.
В ведомстве говорят, что этот перинатальный центр специализируется на родах с высокими рисками. Сейчас учреждение полностью укомплектовано современным оборудованием.
Комментарии
Вот если бы муж мог взять себе часть боли, которую испытывает жена во время родов, то это имело бы смысл. А так какое это партнёрство, она мучается, а он по ручке гладит и ничего не видит, а увидит так как сразу в обморок грохнется.
ну не рожай...в чем дело то!!
так ты не рожала значит сама
Откуда выводы? Мужики? Или бабы-дуры?
Не хотела бы я, чтобы муж присутствовал на родах. Чем он там поможет? Наоборот, отвлекает своим присутствием от процесса, мешает сосредоточиться.