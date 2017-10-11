Десять социальных магазинов в Барнауле претендуют на звание лучшего. Итоги городского конкурса в администрации Барнаула подведут в среду, 11 октября, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что победителей определят в двух номинациях: "Лучший социальный продовольственный магазин" и "Лучший социальный непродовольственный магазин". Всех участников оценят по следующим критериям: стоимость продовольственного набора, внешний вид обслуживающего персонала, качество обслуживания покупателей, наличие (отсутствие) отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов и предложений, благоустройство прилегающей территории и другим.
В настоящий момент в Барнауле работают 138 социальных магазинов, из них 86 продовольственных и 52 магазина непродовольственной группы товаров.
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