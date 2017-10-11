Барнаульская семья Драчевых, в которой 20 сентября родилась тройня, получила по поручению губернатора региона Александра Карлина сертификат на сумму 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
В ведомстве отмечают, что торжественное вручение прошло в среду, 11 октября, в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "ДАР". Здесь в этот день прошла выписка мамы Людмилы Драчевой и ее троих сыновей — Савелия, Матвея и Платона. Сертификат вручили министр труда и социальной защиты региона Михаил Дайбов и министр здравоохранения Ирина Долгова.
Михаил Дайбов поздравил многодетную семью и подчеркнул, что в регионе становится доброй традицией чествовать семьи, в которых родились тройни.
В Алтайском крае на сегодняшний день насчитывается 26 422 многодетных семьи. Также министр напомнил, что в крае действует 11 различных мер социальной поддержки семей, в которых родились тройни.
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