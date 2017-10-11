Шеф-редактор сайта газеты "Комсомольская правда" Олеся Носова рассказала, что издание намерено принести официальные извинения оперному певцу Дмитрию Хворостовскому и его семье в связи с распространением ложной информации о кончине мэтра. Об этом пишет ТАСС.
"Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей", — отметила шеф-редактор.
Носова подчеркнула, что это "недопустимая ситуация". В редакции намерены тщательнейшим образом разбираться в произошедшем.
Напомним, в ночь на среду, 11 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что певец Дмитрий Хворостовский скончался. Позже эти сообщения были опровергнуты.
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