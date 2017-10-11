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Карлин и Дугин обсудили, как "очеловечить" генплан и развивать Барнаул

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Губернатор рассказал, как правильно нужно развивать столицу Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 11 октября, провел рабочую встречу с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным. Встреча прошла в кабинете главы региона. Помимо градоначальника, на ней присутствовали его заместители, которые аккуратно делали пометки в своих блокнотах.

Встреча Александра Карлина и Сергея Дугина прошла на фоне информации о том, что новая дума Барнаула уже в декабре выберет главу города. Вероятнее всего, нынешний глава администрации краевой столицы будет выдвинут на эту должность от партии "Единая Россия". Тем и важна была встреча с губернатором в свете предстоящего голосования депутатов.

Первым слово взял хозяин кабинета, где проходила встреча. Александр Карлин, который то и дело поглядывал на многочисленных журналистов, сидящих в углу, сообщил, что экономика Алтайского края уверенно выходит из турбулентного периода. На этом фоне краевые власти в последние годы усиленно помогают столице региона. Только на дороги, социальные объекты выделяются сотни миллионов рублей, приобретается дорогостоящая техника.

Сергей Дугин отметил, что одной из приоритетных задач на ближайшее время является принятие генплана развития Барнаула. Александр Карлин попросил градоначальника выстроить в этом вопросе более конструктивные отношения с жителями, сглаживать углы и не скрывать планов.

"Современный город не может развиваться без проблем. Вопрос утилизации бытовых отходов нужно решать на современном уровне. При этом и сами жители должны понимать, что никто с распростертыми объятиями не ждет барнаульский мусор. Я бы не рекомендовал решать проблему в облегченном варианте. Территория округа города достаточна, чтобы выбрать оптимальную площадку, чтобы она была логистически удобной и не создавала дополнительную нагрузку на людей. Если она будет отдаленной, то это повлечет повышение платы. Подходы прошлого века неприемлемы, поэтому необходимо развивать современные технологии и практиковать на пилотных площадках раздельный сбор и переработку мусора", — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона коснулся темы точечной застройки в столице Алтайского края. Уже сегодня получается, что в новых районах города возводятся новостройки, не хватает школ и социальных объектов. При этом необходимо не допустить увеличения количества учеников, обучающихся во вторую смену.

"Есть над чем поработать", — обратился к заместителям Дугина губернатор, заканчивая размышлять над темой застройки.

Глава региона призвал власти не скрывать от общественности планов по развитию краевой столицы.

"Нужно, чтобы человек, живущий и работающий в Барнауле, понимал, что он увидит завтра и послезавтра. Я бы призвал, Сергей Иванович, "очеловечить" генеральный план. Это же не китайская азбука для специалистов, это документ, который должен быть воспринят каждым жителем Барнаула. Только тогда вы получите поддержку. Можно спилить гнилое и наполовину разрушенное дерево, но сделать это так бездарно, что породить целую бурю негодования. А можно сделать все грамотно, подходя системно к работе, объясняя все населению", — продолжил глава правительства дискутировать над темой контакта властей и народа.

Далее Александр Карлин коснулся темы наружной рекламы. По его мнению, в последнее время безвкусицы на улицах стало меньше, поэтому многие барнаульцы стали по-новому открывать город после того, как от рекламы освободились многие фасады.

Глава региона призвал доносить информационно до населения вопросы строительства объектов туризма. В качестве примера он привел ситуацию с Мало-Тобольской улицей, где сейчас на месте здания "Старого базара" ведутся ремонтные работы. При этом рядом нет ни одной таблички с данными об объекте, который там появится. Это может вызвать негодование у граждан, не знающих о планах. Такая же история с вопросами озеленения и будущих объектов в рамках туркластера.

"Мы боимся это написать. Потом, если сроки не будут выполнены, люди спросят, почему за забором все так же, как и прежде. Давайте тогда и сами себя дисциплинировать. Не нужно собирать тайную вечерю, нужно просто давать информацию, и люди сами будут вас контролировать", — сказал Карлин.

Особое внимание губернатор уделил площадке бывшего сереброплавильного завода, призвав новых собственников раскрыть свои планы. Тем более что в последние недели в СМИ появилась информация, что в исторической части Барнаула может появиться крупный торговый центр.

"Ни дня не проходит, чтобы мы не читали фантазии на эту тему. Якобы все историческое на этом месте будет снесено, а построено новое. Почему так получается? Природа не терпит пустоты. Из-за вакуума в это пространство устремляется грязная информация. Потом вы должны каким-то способом ее опровергнуть. Есть над чем поработать", — вновь обратился к представителям администрации столицы губернатор.

Затрагивая вопрос развития туризма в городе, Карлин призвал городские власти не замыкаться только на площадке исторической части Барнаула. В туристические маршруты необходимо включать также другие районы города. В частности, Карлин призвал совместно провести реновацию исторической части города в районе элеватора. Также губернатор призвал активнее привлекать туристов в дендрарий.

"Я понимаю, что Нагорный парк — интересно, там деньги выделяются. Но больше двух лестниц строить не надо. Одновременно при этом нужно заниматься "строительством умов" у жителей этой части города. Мы с одной стороны лестницу построили, а с другой — они мусор на этот склон валят", — сказал Карлин.

В целом встреча Александра Карлина и Сергея Дугина продлилась около часа и продолжилась уже позже за закрытыми дверями без журналистов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.10.2017 15:39
- гость -

Когда карлина отправят в отставку? Надоел уже.

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11.10.2017 15:40
- гость -

Молодцы. Повезло нам барнаульцам и с Губернатором и с главой администрации Барнаула. Хороших людей назначили. Сами бы мы таких не нашли.

0  0
11.10.2017 15:46
- гость -

Долгих лет правления Губернатору. При нем край действительно расцвел. А Барнаул вообще стал сказкой.

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11.10.2017 15:50
- гость -

Карлин, ну, не позорьтесь, не было вас здесь и не надо. А генплан только без Карлина, только без Карлина! А то одни клистиры по городу будут без деревьев.

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