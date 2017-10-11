Сотрудники правоохранительных органов Бийска задержали подозреваемого в краже товара из газетного киоска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что злоумышленник повредил рольставни, разбил витринное стекло и проник в один из газетных киосков. Оттуда он украл товар на 27 тысяч рублей.
Эксперт-криминалист изъял с места происшествия несколько характерных улик, в том числе следы крови, оставленные поранившимся злоумышленником. Удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый бийчанин. Задержанный дал признательные показания. На период следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
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