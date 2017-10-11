Освободить от курортного сбора в Белокурихе всех жителей Алтайского края — с таким предложением выступила фракция "Справедливая Россия" на заседании рабочей группы в Алтайском краевом Заксобрании в среду, 11 октября.
Закон о курортном сборе (плата туристов за пользование курортной инфраструктурой) был принят 28 сентября. В конце октября должно состояться второе, окончательное чтение.
Взимать сбор с гостей города-курорта Белокурихи начнут с 1 мая 2018 года. Остальных алтайских курортных территорий нововведение не коснется.
Первый год сутки проживания будут стоить 30 рублей, затем — 50 рублей.
С мая 2018-го сбор будут брать также в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях.
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Пока по законопроекту от уплаты сбора в Белокурихе освобождены только сами жители городка, а также некоторые льготники. Справедливороссы предложили освободить вообще всех жителей Алтайского края. По словам главы фракции Александра Молотова, несправедливо, что туристы с Алтая будут платить сбор в своем же регионе. Как вариант он предложил также освободить от сбора алтайских туристов, но поднять плату остальным с 30 до 50 рублей, чтобы бюджет не сильно потерял на этом.
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Идея поддержана не была, и вряд ли эту поправку примут на сессии. Но члены рабочей группы по этой теме знатно поспорили.
По словам начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, планируемая сумма сбора в год составит 35-50 млн рублей. Эти деньги можно будет потратить только на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры Белокурихи.
Если освободить от сбора жителей региона, то бюджет может потерять 20-30% от указанной выше суммы. Именно в 20-30% оценивается доля местных туристов в Белокурихе. Брать плату имеют право около 15 санаториев города.
Юрий Захаров предлагает вернуться к разговору о льготах для жителей региона хотя бы через год, когда будет понятно, сколько удастся собрать и хватит ли этих денег хоть на что-то. Это при том, что в первый год краевой бюджет потратит на создание системы контроля и сбора примерно 3-5 млн рублей.
С ним солидарен представитель губернатора и краевого правительства в АКЗС Антон Васильев. Кто пользовался инфраструктурой, тот и плательщик, подчеркнул он.
Комментарии
Верно. Главное на месте не сидеть.
с Партией-хозяином согласовали? с метрополией.
Не был в Белокурихе, теперь точно не поеду туда. Поддержим законотворцев так сказать.. А если по сути вопроса зачем мне платить за неразвитую инфраструктуру в виде налога, хотя и так приобретая путевку, продукты и пр. косвенно платишь за это. По-сути закон на воздух..
Не был в Белокурихе, теперь точно не поеду туда. Поддержим законотворцев так сказать.. А если по сути вопроса зачем мне платить за неразвитую инфраструктуру в виде налога, хотя и так приобретая путевку, продукты и пр. косвенно платишь за это. По-сути закон на воздух..
А если АБК уйдет, то и Юрий Захаров тоже ведь уйдёт с поста ответственного по обдиранию курортов?
Собрался он разговаривать через год. Ага.
11.10.2017 16:24
Барнаулец
Верно товарищ. Самоизолируйся, затаись, будь умнее всех. Докажи всем, что ты не лох, ну, типо, по сути.
Это как постояльца гостиницы за 3000 в сутки заставить платить 50 рублей в сутки за воду.
я в Тай на новый год
а летом в еуропу
хоть понятно за что деньги
пусть москва платит за белокуриху свои сборы.
Принципиально платить не буду и ездить не буду.