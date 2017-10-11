Фото: Geometria.ru
Федеральная сеть "Магнит" проводит сделку по приобретению новосибирской группы компаний "Холидей" из Новосибирска, представленной 14 магазинами в Барнауле и Новосибирске, пишет "Континент-Сибирь".
Планируется, что уже с 1 января 2018 года большинство магазинов группы компаний "Холидей" перейдут под бренд "Магнит". Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией внутри компании, у основного бенефициара "Холидея" Николая Скороходова останутся бренды "Холди Дискаунтер" и "Фермер-центр", а сети "Холидей Классик", "Сибириада", "Планета Холидей", "Кора", "Турне", "Палата" войдут в состав компании "Магнит".
ГК "Холидей" на сегодня является крупнейшей торговой сетью в Сибири, реализующей продовольственные и непродовольственные товары. Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Компания "Холидей" входит в ТОП-200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Штат сотрудников – около 20 тыс. человек.
Отметим, что если продажа произойдет, то сразу несколько крупных магазинов в Барнауле сменят свои вывески. Любопытно, что "Палата" является одним из ключевых арендаторов ТРЦ "Арена", откуда недавно выехал "Магнит".
Комментарии
С Ареной - да косяк вышел
выехали с нерентабельной точки, оплатили переезд, пристроили товар ...
и внезапно ! мы снова в арене!?
особенно приятно будет увидеть новый договор аренды с Палатой, где могут оказаться другие цифры и условия чем были у Магнита.
Жаль, в Магните товар дороже и хуже чем в Марaшке.