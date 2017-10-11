Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор выступил за сохранение погектарной поддержки фермеров и субсидий на литр реализованного молока. Как сообщили в пресс-службе депутата, 10 октября на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам рассматривали проект закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
В целом проект сохраняет финансирование сельского хозяйства на уровне 2017 года. Однако некоторые моменты вызвали у депутатов замечания. В их числе отсутствие погектарной поддержки и субсидий на литр реализованного молока.
Также не указан объем средств на компенсации хозяйствам, занятым строительством молочных комплексов (КАПИКСы).
"С некоторыми бюджетными планами мы просто категорически не согласны, — рассказал Иван Лоор. — Почему из проекта бюджета на следующий год исчезла федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий". Вместо нее значатся подпрограммы. Я выступил категорически против отсутствия этих видов финансирования и призвал своих коллег по комитету добиваться восстановления объема до уровня 2016 года на погектарную поддержку и субсидии на литр реализованного молока."
Он напомнил, что год назад Министерство сельского хозяйства страны уже исключало из федерального бюджета субсидии сельхозтоваропроизводителям на литр реализованного молока и погектарную поддержку. Однако тогда требование комитета оставить субсидии в силе поддержал Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ.
"Я всегда интересуюсь у руководителей хозяйств, нужна ли им погектарная поддержка и субсидии на литр молока, — рассказывает Иван Лоор. — На прошлой неделе во время посещения Завьяловского района все руководители были только "за", ведь муниципалитету это принесло около 28 миллионов рублей. А в целом Алтайский край получил из федерального бюджета более одного миллиарда рублей".
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