Возгорание отдельно стоящего хозяйственного блока Покровского кафедрального собора ликвидировано около 15.00, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Причина пожара пока устанавливается. На пожар выезжали 37 сотрудников РСЧС, из них 25 сотрудников МЧС", — сообщают в ведомстве.
Здесь также уточнили, что площадь горения составила 150 квадратных метров. Огонь не повредил само здание Покровского кафедрального собора. Пострадавших нет.
Комментарии
Зачем тушили время тратили, там бы бог помог всё потушить. Можно было даже не выезжать.
забыли гостя спросить