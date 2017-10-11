Битва IQ
Владимир Жириновский предложил помериться уровнем интеллекта президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Рексу Тиллерсону.
"Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и [IQ] Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже (в исследовании будет участник)", — предлагает политик.
"Интересно посмотреть, только пусть проходят тест в режиме онлайн", "Он всех сделает!" - комментируют новость пользователи соцсетей.
Однако находятся и те, кто не верит в победу Жириновского, но их мнение парируют аргументами, среди которых знание языков и ученые степени депутата.
Барнаульские вандалы
У Мемориала Славы в Барнауле выкопали 22 елочки. Инцидент случился ночью 11 октября.
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"Руки бы им оборвать", "Ребят, ну это свинство", "Кто-то уже приготовился к встрече Нового года", "Вот докатились. Уже деревья тырят!" - негодуют барнаульцы.
"Алиса" от "Яндекса"
"Яндекс" запустил электронного помощника под названием "Алиса". Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новинку и тут же принялись тестировать новое приложение. Диалоги не всегда получались конструктивными и логичными, одним пользователям "Алиса" показалась смешной, дерзкой, со своим мнением и, если смотреть с технической стороны, "сыроватой".
"Тормоз она, сырая "Алиса", "Русские опять отличились. Надо было создать помощника, а получился кореш", "В фильме "Терминатор" все так же начиналось...", — шутят пользователи соцсетей и продолжают делиться скриншотами своих бесед с программой.
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