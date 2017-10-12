9-10 ноября 2017 г. в Барнауле будет проходить прямая трансляция из Москвы XII Всероссийской конференции "ГОСЗАКУПКИ-2017".

Специалистов по госзакупкам приглашают принять участие в ХII ежегодной Всероссийской конференции "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ-2017".

В 2017 году на конференции будут обсуждать изменения в Законе 44-ФЗ, грядущую "полную электронизацию" закупок, нововведения в строительной тематике, ожидаемые изменения в регулировании медицинских закупок и многое другое.

Все специалисты в сфере закупок смогут найти на конференции интересные для себя доклады, которые помогут ответить на практические вопросы и подготовиться к изменениям в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе конференции у барнаульских участников телемоста будет возможность напрямую задать свои вопросы и получить ответы от докладчиков из Москвы.

Также участники видеотрансляции в Барнауле смогут получить консультации и ответы по проблемным вопросам по порядку применения закона № 44-ФЗ от специалистов "Сибирского тендерного центра" и преподавателей "Алтайского института госзакупок".

Конференция проводится при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Организаторы:

Организатор конференции в Москве: Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (АНО ДПО "Институт госзакупок")

www.roszakupki.ru Организатор видеотрансляции конференции в г. Барнауле: ООО "Сибирский тендерный центр" совместно с АНО ДПО "Алтайский институт госзакупок"

www.sibtender.com

Заявки на участие принимаются по телефону/факсу: (3852) 59-00-77, 66-52-00, а также на сайте организатора.

Стоимость участия в конференции — 4000 рублей (за одного участника). НДС не облагается.

Стоимость одного дня — 2500 рублей (за одного участника).

В стоимость включены: кофе-паузы, сертификат участника конференции Института госзакупок (г. Москва) установленного образца.

При подаче заявки и оплате участия до 16 октября 2017 г:

Стоимость участия в конференции — 3000 рублей (за одного участника). НДС не облагается.

Стоимость одного дня — 2000 рублей (за одного участника).

Программу конференции можно посмотреть по ссылке

Дополнительная информация, списки докладов — на сайте организатора конференции в разделе "Конференции по госзакупкам".