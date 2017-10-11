Муж с женой в Алтайском крае получили тюремные сроки за то, что до смерти избили своего знакомого летом этого года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в ночь на 4 июня этого года. Пьяная супружеская пара в багажнике машины привезла 38-летнего знакомого на участок местности недалеко от села Родино Шипуновского района. Там мужчина и женщина поочередно избили потерпевшего. Они причинили ему тяжелые травмы головы и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
26-летний глава семьи получил девять лет лишения свободы, а его жена – шесть лет и шесть месяцев.
Комментарии
крестный отец ушел, но дело его, понимаешь, живет...
надеюсь за пьянку за рулем их лишили прав
ну и кстати мотив не освещен.
задолжал денежков? или "на почве личной неприязни в состоянии опьянения"
походу жену этого отморозка он фафлил, а она по пьяне раскаилась и мужу болтанула, потом реабилитировалась нанося удары любовничку