Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что алопецию (выпадение волос) не нужно включать в список показаний для санаторно-курортного лечения. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал депутат, есть более серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно лечить в санаториях. Между тем лысина, по мнению Онищенко, только "красит мужчин" и "придает им мужественности".
"У нас есть кого отправлять в санатории, а облысение — это свидетельство того, что мужчина находится в самом соку", — сказал он.
Ранее СМИ писали, что будет расширен список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. В частности, речь шла об алопеции и плешивости.
Комментарии
Зачётно он Вове лизнул.