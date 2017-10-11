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Новости

Полиция разыскивает живодеров, замучивших животных в поселке Южный

, ИА "Амител"
В поселке Южный неизвестные до смерти мучают животных. Жители утверждают, что это делают подростки.

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Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Барнауле. В этот раз живодеры объявились в поселке Южный. Еще в сентябре жители поселка подняли тревогу из-за того, что начали находить трупы замученных котят, собак и голубей. А затем неизвестные посреди бела дня перед подъездом жилого дома на глазах маленьких детей повесили двух котов. Малыши бросились за помощью к взрослым, но спасти удалось только одно животное.

Жители обратились в СМИ и полицию. Самое страшное, что, как утверждают свидетели, замешаны в этих страшных деяниях тоже дети — подростки 12-13 лет.

На change.org опубликована петиция с требованием возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными в поселке Южный г. Барнаула. Автор петиции рассказывает, что преступления совершаются в "нескольких минутах ходьбы до администрации, нескольких минутах ходьбы до полиции".

Автор рассказывает, что жители даже нашли так называемую "пыточную комнату" — в нескольких метрах от школы, в кустах и бурьяне. Там находился труп зверски замученной кошки.

Имена подозреваемых в данном преступлении подростков жителям якобы тоже известны. Автор петиции обращается ко всем неравнодушным людям с призывом не позволить остаться безнаказанными тем, кто замешан в этом.

На сегодня, 11 октября, петицию подписали уже семь тысяч человек. Причем это не только жители Барнаула, но и других регионов России.

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю ИА "Амител" сообщили, что полиция проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными. Результаты экспертизы подтвердили, что животных перед смертью жестоко истязали. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу устанавливают лиц, причастных к жестокому обращению с животными в поселке Южный.

Напомним, что поселок Южный уже фигурировал в делах о жестоком обращении с животными. Так, в октябре 2015 года в поселке травили собак. Животные умирали в мучениях. Тогда барнаульцы также собирали подписи под петицией с требованием остановить это жуткое истребление живых существ.

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Комментарии

11.10.2017 17:08
- гость -

Скорее всего это зверство сотворили подростки. И самое прискорбное, что если это так, то наказания им никакого не последует. А значит со временем они могут начать потрошить людей.

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11.10.2017 17:12
Элен

Мне вот очень всегда интересно, в каких семьях воспитываются такие твари? Какие жизненные установки у этих людей?

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11.10.2017 17:15
- гость -

На Южном бардак, дети матерятся грязно, школьницы беременные, взрослые недоделаные какие то, теперь еще и чикатилы будущие нарисовались, плохой район.

0  0
11.10.2017 17:17
- гость -

Однозначно Массажи и прочие Гонцы причастны.

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11.10.2017 17:29
- гость -

элен, а вы перечитайте комменты в новостях про животных беэдомных. у этих ... дети же есть.

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