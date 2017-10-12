Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 11 октября, во время встречи с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным предложил проработать идею того, чтобы застройщики возводили в новых микрорайонах социальные объекты, которые потом можно было бы выкупить по приемлемой цене.

Александр Карлин, говоря о проблемах двухсменного обучения в столице края, сообщил, что сейчас прорабатывается заявка на 2019 год на получение федеральных средств на строительство сразу нескольких школ. Глава региона попросил Сергея Дугина пообщаться с застройщиками, чтобы они возводили школы и поликлиники самостоятельно.

"Таким образом, мы сопряжем возможности бюджета с заинтересованностью бизнеса. Им выгодно, чтобы районы имели детские сады, поликлиники и школы. В этих микрорайонах жилье покупают более активно, и цена будет подниматься после возведения социальных объектов. Вместе продумаем механизмы стимулирования застройщиков. В ряде регионов уже такая практика работает", — предложил Александр Карлин.

Сергей Дугин в ответ сообщил, что у властей города уже есть договоренность о том, что в новом квартале застройщик на свои средства возведет коробку бассейна в качестве подарка.

1 сентября этого года в квартале "Дружный" была торжественно открыта школа №133 стоимостью 500 миллионов рублей. Строительством занималась компания "Жилищная инициатива". По некоторой информации, после открытия школы квартиры в микрорайоне подорожали на 20%.