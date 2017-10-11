Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Больше часа потребовалось пожарным днем в среду, 11 октября, чтобы ликвидировать открытый огонь в хозяйственном блоке Покровского кафедрального собора в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 13:50. На место происшествия первыми прибыли огнеборцы первой пожарно-спасательной части. Когда они приехали на место ЧП, горела крыша отдельно стоящего хозяйственного корпуса. Ликвидировать открытое горение удалось в 14.58. Из-за сильного задымления в работе были задействованы три звена газодымозащитной службы.
Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Огонь не повредил само здание Покровского кафедрального собора. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Для тушения пожара были привлечены 37 сотрудников РСЧС и 11 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС 25 человек и семь единиц техники. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, бригада скорой помощи, работники газовой службы и электросети.
Комментарии
в тушении пожара Господь не помог, все-таки пожарных вызвали
судя по табличкам на дверях, сгорел туалет?
Самое интересное, что у людей верующих в бога (не важно какого) всегда электропроводка сделана как попало. У атеистов такое бывает намного реже.