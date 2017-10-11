Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил главе российского государства Владимиру Путину щенка породы алабай. Об этом пишет РБК.
Отметим, что глава Туркмении приехал в Сочи, чтобы принять участие в заседаниях Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
Живой подарок президент России получил во время двусторонних переговоров перед началом саммита. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что алабаи — очень верные собаки. И даже кличку щенку дали соответствующую.
"Я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Я думаю, он Вам понравится. Они у нас здоровые", — отметил он.
"Я в курсе, знаю", — ответил президент России.
Комментарии