Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хочет сравнить свой IQ с уровнем интеллекта президента США Дональда Трампа, а также госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом пишет РИА "Новости".
"Трамп предложил сравнить IQ свой и Тиллерсона. Я бы себя еще добавил. У троих давайте сравним IQ, вы во главе огромной Америки и вот давайте от России… У Тиллерсона будет меньше, потому что он обычный нефтяник, бизнесмен. Трамп, конечно, больше занимался политикой, но не смог получить те знания, которые имеем мы здесь, в России", — сказал Жириновский.
Отметим, что во вторник, 10 октября, президент Америки, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ). Позже пресс-секретарь Белого дома заявил, что это была просто шутка.
Комментарии
Лишь бы народ не думал о дне насущном. Такая у него роль.