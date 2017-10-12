Барнаульский приют для бездомных животных "Ласка" погасил почти половину 200-тысячного долга перед ветклиникой. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказала один из основателей приюта Софья Куликова.

Долг перед ветеринарной клиникой неделю назад составлял 215 тысяч рублей. Теперь, в том числе и благодаря откликнувшимся горожанам, удалось сократить его примерно до 100 тысяч рублей.

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Софья Куликова еще раз пояснила, как накопился этот долг. Кроме своей основной деятельности по помощи больным бездомным животным, "Ласка" работает по контракту с администрацией города. Организация выполняет работы по отлову бездомных животных, их стерилизации и поиску новых хозяев. Отказаться от выезда за животным по заявке они не могут.

"В день в приют поступает три-четыре питомца. Соответственно, в день трех-четырех надо стерилизовать. Для "Ласки" (это с учетом скидки от ветклиники) стерилизация кошки стоит 900 рублей, собаки — 2,5 тысячи рублей", — рассказала она.

Из бюджета за одно животное (не важно, кошка это или собака) получают 1600 рублей. Но на эти деньги надо не только стерилизовать, но и кормить, тратиться на содержание животных, работу инспектора по отлову.

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Так что долг постоянно растет.

Стерилизация — самая большая трата, но отказываться от нее в "Ласке" не хотят.

"Это единственный и самый гуманный метод контроля численности, сейчас современные препараты, животное часто своими лапами уходит из клиники после этой процедуры. И не чувствует потом никакой неполноценности. А если мы выпустим нестерилизованное животное, через несколько месяцев к нам поступит его новое потомство", — добавила она.

"Ласка" принимает помощь собакам на номер карты 4276 8020 1326 4062 (Сбербанк), кошкам — 4276 8802 5631 2038 (Сбербанк). Более подробную информацию можно найти в группе "Ласки" в соцсети "ВКонтакте" или по телефону 8 (385-2) 57-35-57.