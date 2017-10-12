Фотограф из Лондона Уилл Сандерс считает, что в серости и обыденности дней всегда можно найти что-то яркое, хоть маленький, но отличающийся от всего вокруг элемент.

"Мир стал серым. Мы водим автомобили серебристого цвета. Носим чёрную одежду. Красим дома в белый цвет. Какого чёрта? Когда мы стали такими скучными? Когда мы забыли о самовыражении и стушевались?" — говорит фотограф, находит и делает яркие снимки.

Причем яркость на его снимках может выражаться не только в цвете, но и в необычности, абсурдности ситуаций и запечатленных вещей.

#🌈 Публикация от @willsandersphotos Окт 9 2017 в 11:06 PDT

#🌷 Публикация от @willsandersphotos Окт 7 2017 в 2:27 PDT

#🍎 Публикация от @willsandersphotos Окт 1 2017 в 2:26 PDT

#🐶 Публикация от @willsandersphotos Сен 29 2017 в 3:13 PDT

#🌈 Публикация от @willsandersphotos Сен 17 2017 в 4:04 PDT

#🌈 Публикация от @willsandersphotos Авг 18 2017 в 2:27 PDT

#archive🐭 Публикация от @willsandersphotos Июл 19 2017 в 2:55 PDT

#☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️☂️🌈 Публикация от @willsandersphotos Июл 9 2017 в 11:25 PDT

#🐱 Публикация от @willsandersphotos Июл 6 2017 в 1:35 PDT

#🛑 Публикация от @willsandersphotos Июл 3 2017 в 3:04 PDT

#🐦🐦🐦🐦🐦🐤🐤 Публикация от @willsandersphotos Июн 30 2017 в 1:26 PDT

#🐎 Публикация от @willsandersphotos Июн 8 2017 в 10:55 PDT

#archive Публикация от @willsandersphotos Июн 5 2017 в 1:20 PDT

#💃 Публикация от @willsandersphotos Май 19 2017 в 9:41 PDT