Видеть краски: яркие работы лондонского фотографа Уилла Сандерса
, ИА "Амител"
Автор работ считает, что в серых буднях можно отыскать яркие краски
Фото: Instagram @willsandersphotos
Фотограф из Лондона Уилл Сандерс считает, что в серости и обыденности дней всегда можно найти что-то яркое, хоть маленький, но отличающийся от всего вокруг элемент.
"Мир стал серым. Мы водим автомобили серебристого цвета. Носим чёрную одежду. Красим дома в белый цвет. Какого чёрта? Когда мы стали такими скучными? Когда мы забыли о самовыражении и стушевались?" — говорит фотограф, находит и делает яркие снимки.
Причем яркость на его снимках может выражаться не только в цвете, но и в необычности, абсурдности ситуаций и запечатленных вещей.
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